Inneschi, di storie e futuro: la webradio del progetto Or.Co. digitsys

Avrà luogo lunedì 6 giugno 2022, presso l’aula magna dell’Istituto Comprensivo Torraca Bonaventura, l’iniziativa di presentazione dei podcast realizzati da allievi e allieve delle classi di scuola secondaria di primo grado IA e IB nell’ambito del progetto Or.Co digitsys (Orientamento Consapevole e Sistemico al tempo digitale). I contenuti realizzati saranno fruibili sul sito istituzionale della scuola, sulla webradio del progetto Orcoradio, a cui sarà possibile accedere attraverso la piattaforma digitale spreaker.com e tramite i rispettivi canali social. Pensato inizialmente come declinazione alternativa delle attività in presenza durante il periodo della pandemia, si è poi rivelato un validissimo strumento di conoscenza e confronto su varie tematiche. Dal punto di vista pratico il percorso laboratoriale di podcasting e webradio ha consentito ai ragazzi e alle ragazze di acquisire competenze inerenti materie di studio quotidiano come la storia e la geografia o l’italiano in un’ottica innovativa e stimolante, attraverso la stesura di testi per i podcast finalizzati a strutturare delle vere e proprie interviste da rivolgere ai diversi interlocutori coinvolti. Il progetto, finanziato dall’impresa sociale Con i bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile dalla rete StartNet-Transizione scuola-lavoro, ha come capofila il Consorzio Nova ed è realizzato in diversi comuni della Puglia e della Basilicata grazie al coinvolgimento di numerosi istituti scolastici e vari partner fra cui l’Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata. Numerose e variegate le azioni che hanno strutturato l’intero progetto di cui la webradio rappresenta la parte dedicata all’orientamento e allo sviluppo delle competenze digitali. Quattro in totale i podcast realizzati, ognuno incentrato su un tema specifico: On Air; Il mio Quartiere; I Mestieri del mio Quartiere e Mestieri Originali. On Air riguarda il rapporto che i ragazzi e le ragazze hanno con la radio, la musica e con il mondo digitale per arrivare alla creazione di un vero e proprio gruppo di redazione con ruoli e competenze definite. Il Mio Quartiere è invece il titolo del secondo podcast incentrato sull’analisi del territorio di appartenenza attraverso cui gli studenti e le studentesse hanno esplorato il contesto socio economico in cui sono immersi quotidianamente realizzando una mappatura dei luoghi più significativi che hanno raccontato. I Mestieri del mio Quartiere hanno caratterizzato i contenuti del terzo podcast basato sull’individuazione e l’analisi delle professioni più diffuse nel territorio di appartenenza. In fine il quarto e ultimo podcast, dal titolo Mestieri Originali, riguarda le professioni poco diffuse che suscitano curiosità e stupore. Un ruolo centrale nella presentazione degli argomenti da sviluppare ha avuto il tema delle professioni e delle competenze con lo scopo di portare alla luce inclinazioni e talenti dei ragazzi e delle ragazze attraverso cui potranno migliorare la propria capacità di orientamento consapevole. Il progetto Or.Co. digitsys Orientamento Consapevole e Sistemico al tempo digitale è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione Con il Sud.