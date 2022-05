Ferrosud, il punto di Mangieri (Uilm Basilicata) sulla procedura fallimentare

«Abbiamo appreso in queste ore che l’organo di vigilanza del MISE ha chiesto ulteriore tempo per analizzare quanto emerso dalla dell’aggiudicazione di gara per l’acquisizione della Ferrosud Spa. Se da un lato questa meticolosa analisi del Ministero ci tranquillizza in merito all’attenzione mostrata per il futuro dell’azienda, dall’altro canto ci preoccupa in quanto denota, probabilmente, delle evidenti anomalie che sarebbero potute emergere in fase di analisi pre-aggiudicazione da parte di chi ha curato le fasi di gara. Visto che questo delicato passaggio che stiamo vivendo pregiudicherà il futuro di questo storico ed importante sito produttivo e, di conseguenza, il futuro delle famiglie che fanno affidamento sulla sussistenza dello stesso, chiediamo di conoscere con chiarezza e nel dettaglio gli elementi ostativi che hanno portato a questo slittamento dei termini al fine di comprendere ed analizzare le reali intenzioni dell’aggiudicatario onde evitare di trovarsi, tra 24 mesi, a riparlare di una prevedibilissima nuova crisi dello stabilimento Ferrosud. Inoltre, al fine di constatare se sono state poste in essere tutte le condizioni di trasparenza per la partecipazione di tutti i potenziali soggetti interessati, vorremmo conoscere se vi sono state manifestazioni di interesse che non si sono finalizzate e le eventuali motivazioni se note», così Dino Mangieri, segretario Uilm Basilicata.