Neet lucani, giovani che non studiano e non lavorano: a Potenza una giornata di dibattiti

Una giornata di dibattiti, analisi e programmazione interamente dedicata all'universo dei Neet lucani, giovani che non studiano e non lavorano: l'hanno organizzato a Potenza, venerdì 27 maggio, nel polo Bibliotecario, la Exeo Lab Srl e l'Agenzia regionale lavoro e apprendimento Basilicata (Arlab) con la collaborazione della Regione Basilicata. In un comunicato è specificato che sono "due i momenti di confronto, afferenti ad altrettanti progetti transnazionali selezionati nell'ambito del Fondo EEA & Norway Grants Fund for Youth Employment. Durante il primo evento, che avrà inizio alle 9.30, promosso dalla Exeo Lab srl, sarà presentato il progetto 'Cowork4Youth', un piano di ricerca e analisi, finanziato dal programma EEA & Norway Grants, volto al potenziamento dell'occupazione giovanile nelle regioni non metropolitane di Grecia, Italia, Spagna e Irlanda. Scopo del progetto, quello di aumentare la conoscenza dell'impatto delle politiche esistenti per il lavoro giovanile e fornire raccomandazioni politiche per indirizzare i pertinenti strumenti di programmazione. A partire dalle ore 14, il secondo evento, organizzato dall'Arlab che, per l'occasione, illustrerà i risultati del progetto YOUTHShare avviato nel 2018 con l'obiettivo di rafforzare le competenze dei giovani Neet e favorirne l'ingresso sul mercato del lavoro, con particolare priorità ai settori economici resilienti, come, ad esempio, l'economia sociale, la produzione agroalimentare e l'economia circolare. I giovani e le imprese lucane coinvolte nel programma racconteranno della loro esperienza e le istituzioni regionali, al contempo, renderanno note le strategie di follow up in materia di sostegno all'occupabilità".