Ferrone: «Non dimenticare la strage di Capaci»

"Gli uomini passano, le idee restano. Restano le loro tensioni morali e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini". Con le parole di Giovanni Falcone oggi sento il dovere di ricordare con forza e coraggio l'impegno doveroso di ciascuno di noi nella lotta alla mafia. Il ricordo di 30 anni fa è vivo ancora oggi e deve esserlo ancora di più per le Istituzioni, per chi rappresenta lo Stato. Bisogna sempre di più informare e formare le nuove generazioni mettendo in campo un mix di azioni che coinvolgano le scuole, le associazioni e le Istituzioni per addivenire ad un vero cambio culturale. Bisogna far comprendere alle nuove generazioni che la mafia non ha vinto. Ma nello stesso tempo che la rivoluzione ed il processo di lotta non si sono concluse. Siamo in cammino verso la strada giusta. Quella del dialogo e della diplomazia. La strada della legalità, da perseguire quotidianamente".

Carmine Ferrone

Assessore Comune di Bella e Consigliere Provincia di Potenza