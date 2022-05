Energia: da Calvello la virtuosa storia del consorzio pubblico - privato “Ge.fo.cal”

Il consorzio nasce per la gestione delle proprietà silvo-pastorali (pubbliche, private e collettive) al fine di contrastare il frazionamento delle proprietà stesse, incrementare la pianificazione, valorizzare le vocazioni produttive, ambientali e sociali locali e sostenere lo sviluppo ed il rafforzamento delle reti di imprese. Inoltre è uno strumento essenziale per la valorizzazione ambientale e per la creazione di filiere agroforestali determinanti per la creazione di una dimensione economica idonea a contribuire a conservare e ad accrescere la permanenza della residenzialità nelle aree interne del Paese. Infatti, il consorzio ha tra gli obiettivi la valorizzazione delle risorse forestali, legnose e non legnose, mediante piani di gestione forestale estesi anche al patrimonio boschivo di privati. La gestione tecnica ed economica dei boschi dei consorziati è volta a garantire l’equilibrio tra le diverse funzioni del bosco, fra cui la produttività, nel rispetto dei criteri di sviluppo sostenibile. Ha ottenuto un finanziamento di 200.000 € dal MIPAF partecipando al “Bando di selezione delle proposte progettuali per la costituzione di forme associative o consortili di gestione delle aree silvo – pastorali” – Sottopiano 3 – Piano Operativo Agricoltura – D.M. N. 13329 del 22/04/2020 pubblicato in G.U. n. 149 del 13/06/2020. Circa 2000 ettari sono state certificate PEFC, uno dei maggiori standard di certificazione di gestione forestale sostenibile.