“Esperti in prossimità: le cooperative sociali rigenerano le comunità”: domani l’assemblea regionale di Confcooperative Federsolidarietà Basilicata

Sarà celebrata, il prossimo 9 maggio, l’Assemblea Regionale di Confcooperative Federsolidarietà Basilicata. L’evento, che si terrà alle ore 9,30 presso l’Auditorium Parco del Seminario di Potenza, porterà al rinnovo degli organi sociali della Federazione e si rivelerà un’occasione di confronto e discussione in ambito di cooperazione sociale. “Esperti in prossimità: le cooperative sociali rigenerano le comunità”: è questo il tema scelto per la giornata che si svolgerà alla presenza di Stefano Granata, Presidente Nazionale Confcooperative Federsolidarietà. L’attuale Presidente di Confcooperative Federsolidarietà Basilicata, Elena Muscela, fornirà una relazione sulle azioni promosse e portate avanti nel quadriennio 2018-2022. I saluti istituzionali saranno affidati al sindaco di Potenza, Mario Guarente, all’Assistente ecclesiale di Confcooperative Basilicata, don Giordano Stigliani e al Presidente di Confcooperative Basilicata, Giuseppe Bruno. Interverranno, nel corso dell’evento, il Presidente dell’Alleanza delle Cooperative Basilicata, Giuseppe Crocco, la Presidente di LegacoopSociali, Katia Bellomo e il Presidente del Forum Terzo Settore Basilicata, Giuseppe Salluce. Prenderanno inoltre la parola il Presidente di ANCI Basilicata, Andrea Bernardo, il Segretario Generale della CISL, Vincenzo Cavallo, il Segretario Generale della CGIL, Angelo Summa, il Segretario Generale della UIL, Vincenzo Tortorelli e l’Assessore alla Salute e alle Politiche Sociali della Regione Basilicata, Francesco Fanelli.