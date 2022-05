Filiere locali per aziende agricole, dal Gal Percorsi i primi 25 contratti

Azione 19.2.A.4.1, nell’ambito della Sottomisura 19.2 – Sostegno per l’implementazione delle operazioni specifiche Leader nell’ambito della Strategia SLTP, rientrante nella Strategia di Sviluppo Locale Nord Occidentale Marmo Melandro Basento Camastra approvata con D.D. n. n. 699 del 30.07.2019, e nel Piano di Azione GAL PerCorsi. Oggi per il bando " Filiere Locali per Aziende Agricole" con immenso piacere abbiamo sottoscritto i provvedimenti di concessione per i primi 25 beneficiari. Obiettivo principale della misura è quello di migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole, attraverso la ristrutturazione e ammodernamento delle stesse, al fine di aumentarne l'orientamento al mercato in una logica di sostenibilità ambientale.

La dotazione finanziaria del bando era di circa 1.390.000,00 € ; la misura che ha riscosso un fortissimo interesse tra le aziende del territorio, ha visto la candidatura di oltre 60 progetti di cui 56 risultati idonei. Oggi impegniamo ben 1.366.172,44 di quota pubblica e l'ammontare degli investimenti (compresa la parte privata) sarà di 2.291.018,78 euro. Per l'area del nostro GAL oggi un giorno importante, le aziende si "innovano" innescando un processo virtuoso economico e sostenibile.

Michele Miglionico Presidente del Gal PerCorsi