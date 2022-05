Prevenire la cecità: al via la campagna «Occhio ai bambini» di Iapb

Anche in Basilicata prende il via la campagna nazionale di prevenzione promossa da Iapb-Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità Italia Onlus “Occhio ai bambini”, con l’obiettivo di sensibilizzare le famiglie sull’importanza di controlli oculistici in età prescolare e scolare. Nella maggior parte dei casi i più piccoli effettuano il primo controllo solo dopo l’accesso alla scuola primaria, intorno ai 7 anni, mentre difficilmente viene attenzionata la fascia di età prescolare, che rappresenta invece il momento più opportuno per fare prevenzione, soprattutto per l’individuazione dell’ambliopia, comunemente conosciuta come “occhio pigro”. Il progetto, accolto con entusiasmo da parte dei genitori e dei dirigenti scolastici si rivolge ai bambini dai 3 agli 11 anni. Seguendo le linee guida indicate a livello nazionale, il comitato regionale Iapb Basilicata ha avviato il coordinamento delle attività di screening che coinvolgeranno le scuole dell’infanzia e quelle primarie di primo grado nel Comune di Policoro rispettivamente presso gli istituti comprensivi L. Milani Statale n. 1 e Giovanni Paolo II. La campagna si realizzerà anche nel capoluogo potentino presso l’Istituto Comprensivo Domenico Savio con il supporto della sezione territoriale Uici-Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Potenza. Gli screening, che interesseranno oltre 1000 bambini, saranno realizzati dall’ortottista dott. Rocco Quinto nel Comune di Policoro e dalla dott.ssa Cristina Muro nella città di Potenza, con la supervisione dell’oculista il dott. Giovanni Smaldone, già primario del Dip. di Oculistica dell’Ospedale San Carlo di Potenza. Tale campagna è da supporto alle diverse attività di screening promosse sul territorio lucano in osservanza della legge regionale n. 22 del 16 giugno 2003 e della l.r. n. 2 del 13 marzo 2019 (art. 21), con la quale il Dipartimento regionale interaziendale di Oculistica ha assegnato al Comitato regionale Iapb Basilicata il programma di attività da realizzare, ponendo particolare attenzione allo screening visivo in età prescolare (3-5 anni) finalizzato alla prevenzione di importanti patologie o difetti della vista nei bambini. Con la prevenzione si vince sempre.