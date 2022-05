Cicala bis, Marti (Lega) rilancia l'azione di Via Verrastro: «Adesso risposte ai problemi dei cittadini»

Eletto il nuovo ufficio di presidenza, riparte da oggi l’attività politico-amministrativa della Regione Basilicata. Archiviate tensioni e incomprensioni, il centrodestra uscito vittorioso dalle ultime elezioni regionali si rimette a lavorare per dare risposte ai lucani. «Ritrovare compattezza e sintesi tra le diverse sensibilità è stato un percorso complicato che oggi si chiude con la consapevolezza di aver avuto dai cittadini della Basilicata la responsabilità del ruolo di governo – ha detto il senatore Roberto Marti, Commissario regionale della Lega -. La mia presenza oggi a Potenza e nella sede del Consiglio regionale è il segno della forte volontà del partito di tenere unito il centrodestra. Ma c’è un’altra priorità da perseguire da ora in avanti: dare risposte alle problematiche di questa terra. E l’approvazione del bilancio con l’individuazione degli obiettivi in primis, e le risorse del Pnrr in parallelo, sono i primi fondamentali passi da compiere. A tutti, in particolare al Presidente Carmine Cicala, il mio augurio di buon lavoro».