Antonio Muscatiello, il diaboliko manfredoniano dietro la maschera di Diabolik

«Disegnare Diabolik è difficilissimo perché devi saper disegnare un po' tutto: auto, persone, case, vegetazione, aerei…», dice in occasione della partecipazione all'evento Rinascente di Milano per il lancio del film dei fratelli Manetti-Bros

Antonio, ormai tuo rapporto con il diaboliko ladro è consolidato. Che novità hai in serbo per il futuro? A cosa stai lavorando al momento?

Sto disegnando una storia dell'inedito di Diabolik che uscirà in primavera, il titolo è ancora provvisorio. Il duo Lotti-Mainardi ha realizzato il soggetto e la sceneggiatura, avevo già collaborato con questi due autori per l'albo "La testa del drago".

Ormai sei da tempo tra i disegnatori più apprezzati dai fan di Dk. quanto è impegnativo, però, lavorare su un personaggio così amato e importante?

Molto impegnativo. Ogni storia è fatta di 120 tavole e richiede circa 6mesi di lavoro. Poi disegnare Diabolik è difficilissimo perché devi saper disegnare un po' tutto: auto, persone, case, vegetazione, aerei…

Aver partecipato all'evento Rinascente deve essere stato molto emozionante, molti i vip presenti per quello che è stato un vero e proprio spettacolo in pieno centro a Milano.

Molto emozionante, c'era molta gente famosa, per esempio i fratelli Manetti -Bros, registi del film, poi tutto lo staff di Diabolik. Complimenti al direttore dell'Astorina per aver creato una festa così ben riuscita e poi "La Rinascente" è stata una sede perfetta per l'occasione.

(Le foto sono state gentilmente concesse da Muscatiello. Lo ritraggono con Matteo Buffagni il copertinista di Diabolik; nella foto di gruppo, con lui, Mario Gomboli, direttore dell'Astorina)