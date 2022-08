"The washer" brilla a Pisticci: grande successo per il fumettista lucano Giuseppe Palumbo allo Sputnik Festival

Grande spazio anche per l’autoproduzione editoriale e la musica indipendente. Molto apprezzata la giovane autrice Federica Ferraro (in arte Ferraglia) che ha presentato per il festival l’ultima sua opera in collaborazione con la casa editrice SPUTNIK, suo fumetto d’esordio: “E poi muori- una storia horror neomelodica”. Questa giovane artista, grazie a questa sua opera, è stata candidata per il Premio Speciale COMICON Nuove Strade – Miglior Autoproduzione 2022

Il Festival è organizzato come ogni anno dall’associazione Lucana Mente Lab. Come sempre si ricorda che sono in vendita on line e al Festival i biglietti per l’eccezionale concerto dei Tre Allegri Ragazzi Morti e dei Cor Veleno, in programma il 27 agosto presso l’Anfiteatro La Salsa a Pisticci (Mt).