UniFg aumenta l'offerta formativa con tre nuovi corsi di laurea dalle straordinarie opportunità

La laurea a ciclo unico in scienze della formazione primaria è l'unico riconosciuto come abilitante all'insegnamento, sia per la scuola dell'infanzia che per la scuola primaria. È a numero programmato e la prova di ingresso è basata su conoscenze in ambito linguistico-comunicativo, logico-induttivo e deduttivo e in ambito matematico-scientifico. La prova di ingresso, stabilita dal ministero a livello nazionale, è prevista per martedì 20 settembre. Il numero di posti disponibili verrà comunicato alla pubblicazione del bando sul sito dell'ateneo.

Il corso di laurea in scienze biologiche è un corso di primo livello, interdipartimentale e articolato in due curricula: biologia generale e applicata (più generico e trasversale) ed ecologico - ambientale con caratteristiche più specifiche e applicative con competenze specifiche in laboratori di analisi ambientale, nei presidi industriali, nel controllo di qualità, nel funzionamento degli impianti di depurazione ossia in tutti quei campi che riguardano la complessa gestione della qualità dell'ambiente/impatto ambientale. Il corso prevede attività di stage e tirocinio esterne da svolgere in aziende e strutture pubbliche e private.

Il terzo corso invece sarà a numero aperto e interamente in lingua inglese e si avvale di metodologie didattiche innovative come il problem based learning dando allo studente la possibilità di personalizzare il percorso formativo anche grazie alle microcredential. Il conseguimento della laurea fornisce allo studente le basi per un eventuale proseguimento della formazione universitaria avanzata con il dottorato di ricerca, le scuole di specializzazione in ambito sanitario e i master di II livello offerti dall'Università di Foggia e da altri Atenei nazionali e internazionali.

L’intera offerta formativa dell’Università di Foggia è consultabile sul sito Unifg.it. Le iscrizioni saranno aperte dal 1 agosto tramite la piattaforma Esse3.