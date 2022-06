Quelle Paz influenze artistiche da MAT a San Severo

Sarà analizzata anche la storia a fumetti ‘Le straordinarie avventure di Pentothal’ e le analogie tra questa e le correnti artistiche del Dadaismo e del Surrealismo, per approdare alla pittura Metafisica di De Chirico e al Realismo magico di Sironi, ma anche la pop art e il legame con la graphic novel.

Si terrà domani, lunedi 27 giugno 2022, a partire dalle ore 19.30 circa, presso il Chiostro del MAT Museo dell’Alto Tavoliere di San Severo FG, nell’ambito della rassegna “InChiostro al Museo 2022” e delle iniziative organizzate a corredo della mostra didattica “La funzione Pazienza. Un archivio in mostra”, il talk “Le influenze artistiche di Paz” a cura di Serenella Russo, volontaria del progetto di Servizio Civile Universale ‘MUSEUM FOR EQUALITY: DIVERSITA’ E INCLUSIONE’ e curatrice della sezione dell’esposizione didattica dedicata al rapporto tra Andrea Pazienza e la Storia dell’Arte, e Antonello Vigliaroli, operatore culturale del MAT, da anni impegnato nella gestione del centro di documentazione SPLASH Archivio ‘Andrea Pazienza’.

Nel corso della serata grazie ad immagini e video sarà approfondito il rapporto tra il fumetto di Andrea Pazienza e la storia dell’arte contemporanea, si partirà dall’analisi del testo ‘Amo’ scritto dall'artista nel 1977.

Sarà analizzata anche la storia a fumetti ‘Le straordinarie avventure di Pentothal’ e le analogie tra questa e le correnti artistiche del Dadaismo e del Surrealismo, per approdare alla pittura Metafisica di De Chirico e al Realismo magico di Sironi, ma anche la pop art e il legame con la graphic novel.

La conversazione sarà intervallata dalle letture di alcune poesie scritte dallo stesso Andrea Pazienza e dall’intrattenimento musicale di Antonio Carretta.

L’ingresso è gratuito.