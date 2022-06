Tra Diabolik e Scooby Dio, il gran finale del Festival del Nerd a Foggia

Oggi ultimo appuntamento con il Festival del Nerd di Foggia, una edizione che ha segnato il ritorno in presenza degli ospiti, ma soprattutto del pubblico che ieri numerosi si è recato presso la Città del Cinema. Fumetto, giochi da tavolo, narrativa e fantasy, videogiochi, un"area destinata esclusivamente al mondo cosplay, ma anche incontri con gli autori, con il mondo della scuola, grazie agli allievi e ai docenti dell'Accademia delle belle Arti di Foggia e alla scuola di fumetto Gulliver, tante le proposte di questa edizione Tra gli ospiti illustri da segnalare il team The Washer, Romeo Gallo, Tommaso Milella e Mimmo Ludoman Scaglola, poi Rosario Raho, disegnatore di Diabolik e Nathan Never, Valerio Chiola ed il suo Scooby Dio, ma anche Sara Dellabella, giornalista e scrittrice di rara sensibilità, poi Capitan Artiglio, Andrea Mossa, la nostra Francesca Caizzi, ormai affermata autrice fantasy e tanti altri ancora che arriveranno oggi.

Ieri è stata l'occasione per presentare in anteprima il talk “Le influenze artistiche di Paz” a cura di Serenella Russo, volontaria del progetto di Servizio Civile Universale ‘MUSEUM FOR EQUALITY: DIVERSITA’ E INCLUSIONE’ e curatrice della sezione dell’esposizione didattica dedicata al rapporto tra Andrea Pazienza e la Storia dell’Arte, e Antonello Vigliaroli, operatore culturale del MAT, da anni impegnato nella gestione del centro di documentazione SPLASH Archivio ‘Andrea Pazienza’.

Colorato come sempre il mondo cosplayer, senza il quale le manifestazioni dedicate al mondo delle nuvole non avrebbero quella magica e folle atmosfera che fa tornare tutti bambini. Tra gli ospiti di quest'anno il simpaticissimo Valentino Notari, cosplayer di fama internazionale che da anni partecipa alle più importanti competizioni italiane e internazionali, stavolta anche in veste di autore con il suo libro “Cosplay Girl”, uscito il 30 marzo ed edito da Mondadori nella collana Chrysalide. Un romanzo che non soltanto segna il suo esordio nel mondo della narrativa, ma è anche il primo ambientato nel mondo dei cosplayer. Ultima ma non ultima news. I disegnatori ospiti hanno contribuito ad un pannello collettivo con i vari personaggi da loro realizzati, che alla fine della kermesse verrà donato alla Scuola del Fumetto Gulliver di Foggia.