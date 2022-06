Da Bari e Molfetta le stelline dell'atletica leggera fanno piovere oro su Foggia

Pioggia di medaglie d’oro ai Campionati Regionali categorie Under 18 e Under 20 ed ai Campionati Regionali Assoluti-Promesse per gli atleti dell’Us Foggia Atletica Leggera, che si sono sfidati sulla pista e sulle pedane del campo “Bellavista” di Bari e “Cozzoli” di Molfetta. A salire sul gradino più alto del podio, tra allievi e juniores sono state: Gisella Dileo nei 100hs con il tempo di 16’82 che ha conquistato anche la medaglia di bronzo nei 400 ostacoli; Sara Dimola nel salto in alto che ha superato l’asticella a 1.40; Elena D'Andrea nell'asta con la misura di m.2.50; Giulia Berardi nei 5000 ha vinto con il tempo di 19’49”05; Giulia Parisi nei 3000 ha sbaragliato le avversarie fermando il cronometro sul tempo di 11’14”80; oro per Viviana Calamita nel giavellotto che ha lanciato l’attrezzo a m.26.58 e per Gaia Dembech nel martello con m. 45.82; nel lungo Chiara Soccio ha vinto con la misura di m. 5.15. Argento invece per Alexandra Coco nei 400; argento anche per Carlo Cerri nel martello e Marta Galano nel giavellotto, medaglia di bronzo, invece, per Sara Pagano nel martello.

Sette gli ori, anche in questa occasione tutti in “rosa” sono stati conquistati ai Campionati regionali Assoluti-Promesse Oro per: Chiara Soccio nel salto triplo, nei 100 per Letizia Bruno, oro per Giulia Berardi nei 1500 e per Federica Gammarota nei 100hs. Oro nel salto con l'asta per Sara Tigre (2006), nei 200 per Letizia Bruno e nel lancio del disco per Martina Lukaszek (2006) Argento invece nel salto con l'asta assoluti per Michele Dicarlo e bronzo nei 1500 per Giulia Parisi (2006) e Viviana Calamita nel giavellotto. Risultati questi che premiano non solo gli atleti ma anche il lavoro dei loro allenatori: Pasquale Bellusci, Lucia e Davide Colella, Umberto Schinco, Enzo Pagano e Ivano Del Grosso, che seguono questi giovani atleti sin da quando hanno mosso i loro primi passi nel mondo dell’atletica.

Domani intanto, sull’impianto del campo scuola Mondelli-Colella si terrà la 2^ Tappa del progetto “Stadion 192” categoria seniores ed il 3° Meeting Giovanile Provinciale. Il programma tecnico di “Stadion 192” prevede gare di 100 – 800 – 300 – disco – alto – triplo; invece per il Meeting Giovanile per la categoria ragazzi/e, sono previste gare di: 60 – peso – lungo - 600; per i cadetti/e: 80 – peso – lungo – 600 - 1200 siepi. Infine per il settore assoluto (A/J/P) 100-800-3000.