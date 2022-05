MAT come Pazienza: San Severo apre le porte alla mostra del genio

È stata inaugurata ieri sera, presso il Chiostro del MAT Museo dell'Alto Tavoliere della città di San Severo, la mostra La funzione Pazienza. La serata è stata aperta dai saluti istituzionali del Sindaco Francesco Miglio, delle autorità e di Elena Antonacci, direttore del MAT Museo dell’Alto Tavoliere. A seguire l’introduzione di Antonello Vigliaroli di SPLASH Archivio ‘Andrea Pazienza’, poi gli interventi di Andrea Brusoni e Michele Ginevra, rispettivamente presidente e coordinatore del Centro Fumetto ‘Andrea Pazienza’ di Cremona e di Carlotta Vacchelli che è intervenuta con la relazione La funzione-Pazienza - L’influenza di Andrea Pazienza nella cultura italiana, elaborata da quest'ultima, a coronamento del suo percorso di studi di Master e PhD presso la Facoltà di Italianistica di Indiana University – Bloomington (Stati Uniti).

Tanti i partecipanti a questo importante evento che tra l'altro è arricchito dalla presenza di due opere originali di Andrea Pazienza, gentilmente concesse, quale prestito temporaneo da Nicola de Mattia: la “Madonna del Soccorso” (1987, tecnica mista) e “Paesaggio di San Severo” (1987, tecnica mista). Si tratta di due opere originali, strettamente legate alle tradizioni ed al Paesaggio di San Severo, potranno essere ammirate in un inedito contesto espositivo di contaminazione con i reperti archeologici rinvenuti nel territorio di San Severo. All'esposizione sono inoltre presenti i ventiquattro pannelli descrittivi frutto della ricerca di Carlotta Vacchelli, oltre al materiale conservato presso il centro di documentazione 'SPLASH Archivio ‘Andrea Pazienza’, sezione del MAT Museo dell'Alto Tavoliere dedicata al Fumetto: riviste d’epoca, locandine, cataloghi, testi di laurea, rassegne stampa, copertine di LP in vinile, materiale multimediale. E tanti omaggi ad Andrea Pazienza dal mondo del Fumetto, della Satira e dell’illustrazione italiana.

La mostra “La funzione Pazienza. Un archivio in mostra” approfondisce tutti i settori in cui Andrea Pazienza ha introdotto elementi di indiscussa novità, non solo nello specifico ambito del fumetto, ma trasversalmente nel sistema delle arti in genere, dalla narrativa alle serie TV, dal cinema al graffito, dalla musica alla moda. L'esposizione è ad ingresso gratuito e sarà visitabile fino a domenica 18 settembre 2022.