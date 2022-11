Diabolik festeggia i 60 anni con un colpo alla Rinascente, "complici" anche il disegnatore potentino Giuseppe Palumbo e il fumettista manfredoniano Antonio Muscatiello

Il Diaboliko ladro compie ben 60 anni e tante le iniziative per festeggiare questo importante traguardo, numeri speciali, calendari, nuovo albo raccolta delle figurine, allegati in uscita con importanti quotidiani, ma non solo.Per celebrare il 60° anniversario di Diabolik Rinascente festeggia con un progetto speciale che la vede protagonista e realizzando tantissimi prodotti in edizione speciale, inoltre dal 1° novembre si potrà visitare il negozio temporaneo dedicato a Diabolik dove trovare tanto materiale diaboliko e alcuni gadget esclusivi. Il pop-up store rimarrà aperto sino al 15 novembre. In attesa del prossimo 17 novembre, data ufficiale dell'uscita di Diabolik il film - Ginko all'attacco!, seconda pellicola dedicata a Diabolik dai Manetti Bros, li 3 novembre il nostro amato ladro in calzamaglia si è calato insieme alla sua complice Eva Kant, dalla facciata dello store laRinascente a Milano per un ColpoAllaRinascente! I due criminali hanno messo in atto un piano architettato da tempo per rubare dentro il caveau il prezioso albetto che vi era custodito. Ovviamente questo colpo in diretta, è stato dedicato al 60° anniversario dello storico personaggio a fumetti.

Uno spettacolo senza precedenti per i cittadini ei passanti milanesi, cui è seguito l'ingresso dei protagonisti di Diabolik - Il Film: Giacomo Gianniotti ( che in questo secondo film è protagonista invece di Luca Marinelli) e la bellissima Miriam Leone, che sono arrivati a bordo di una fiammante Jaguar E-Type. Sono stati accolti sul red carpet dall’AD di Rinascente Pierluigi Cocchini e dal Direttore Editoriale di Astorina Mario Gomboli. Tra gli ospiti dell'evento milanese anche il disegnatore potentino Giuseppe Palumbo, che peraltro ha avuto anche una piccola parte del primo film dei Manetti, e il fumettista manfredoniano Antonio Muscatiello. Agli appassionati collezionisti segnaliamo l'uscita in edicola del terzo e ultimo episodio della saga del sessantennale con in omaggio un albetto inedito. Speciali ringraziamenti per le.foto e le info ad Andrea Agati che con i suoi post ci ha permesso di assistere all'evento.