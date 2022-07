Melfi, lezioni di Yoga in asilo come momento di condivisione genitore-figli

E’ ormai lapalissiano che i benefici del praticare yoga riguardino sia il corpo che la mente: aiuta a rilassarsi e a trovare la calma, stimola il sistema nervoso riducendo la stanchezza ed agendo positivamente sull’umore, insegna a respirare riducendo ansia, depressione e attacchi di panico, combatte l’insonnia favorendo la concentrazione e l’apprendimento, consente di entrare a stretto contatto con il proprio corpo aumentando flessibilità ed equilibrio e rallentano l’invecchiamento. Anche per i bambini, sin dalla tenera età, praticare yoga avvantaggia nella sana crescita permettendo di approcciarsi all’esercizio fisico migliorando la salute a partire dalla circolazione cardiovascolare, poi l’elasticità ed il coordinamento motorio, la memoria, la libertà di pensiero e di espressione in un clima di profonda consapevolezza che ne stimola l’autostima incanalando i comportamenti aggressivi e inducendo così alla calma. Pertanto, a conclusione dell’anno educativo 2021/2022 degli Asili Comunali di Melfi “S.Croce” e “Brunelleschi” abbiamo lavorato ad un progetto che incidesse profondamente sul legame genitore-figlio e permettesse non solo una condivisione emotiva nell’intenso rapporto familiare adulto-bambino ma anche avvicinando tra di loro gli altri genitori e figli. I nostri piccoli sono quasi tutti nati poco prima o durante la pandemia Covid19 e per due anni, i più importanti della loro vita, sono stati costretti a vivere in isolamento. La loro poca socializzazione si è limitata spesso solo al nucleo familiare privandosi del confronto con i coetanei, del gioco condiviso, della gestione delle emozioni nel contesto reale e dell’istaurare i primi legami di riferimento e formazione necessari per un giusto sviluppo dell’attaccamento. Ad oggi, purtroppo, non potremo ridare loro gli anni vissuti in emergenza, ma potremo lavorare affinché non siano stati sprecati e non rappresentino un tempo perso ma un tempo ritrovato. Scegliere per l’evento finale di chiusura dell’anno educativo, di integrare alle le differenti attività sensoriali, di lettura e drammatizzazione, teatrali, grafico-pittoriche e di alimentazione sana, anche delle Lezioni di Yoga genitori-figli nel progetto “Calm-amiamoci” racconta l’apice della nostra cura verso la totale formazione psico-fisica del bambino in un contesto di continua collaborazione tra famiglie ed istituzioni. Dario Cassano, Osteopata ed Insegnante di Yoga, che svolge la sua attività presso gli studi privati in Melfi e Atella, ha permesso di realizzare questo desiderio per gli Asili Comunali di Melfi gestiti dalla Società Cooperativa Raggio di Sole – Onlus, dedicando un momento importante tra i nostri bambini ed i loro genitori. Il Dott. Cassano ci spiega: “La lezione con i piccoli Yogi è stata ispirata al contesto naturale in cui si è svolto l’evento e alla loro tenera età. Ho proposto un programma che includesse le posizioni di alcuni animali in modo tale da suscitare interesse e divertimento consentendo loro di riuscire ad assumerne, tali posizioni in maniera più semplice e stimolante. In conclusione ho dedicato un momento alla tecnica di rilassamento utile a distendere le tensioni fisiche e mentali alle quali, purtroppo, nemmeno loro sono esenti”. La Società Cooperativa Raggio di Sole – Onlus, impegnata in servizi socio sanitari e nata ad Afragola nel 2003, con la gestione, ad oggi, di 85 asili per bambini da 0 a 36 mesi in 13 Regioni d’Italia, si occupa profondamente dell’Infanzia a 360 gradi in uno sguardo sempre volto alla crescita, al miglioramento e all’innovazione dando la possibilità di costruire progetti di sviluppo che educhino e formino il bambino nel rispetto delle sue capacità, tempi, e soprattutto sogni.