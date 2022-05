La Gardensia dell'Aism per dare linfa alla ricerca

Nonostante le difficoltà economiche aggravate in questi ultimi mesi, gli italiani e i lucani hanno mostrato il loro sostegno alla causa dell’Aism, Associazione italiana sclerosi multipla.

La sclerosi multipla è una malattia cronica, invalidante e imprevedibile, una delle più gravi del sistema nervoso centrale, basta pensare che ogni quattro ore in Italia una persona tra i 15 e i 30 anni, riceve la diagnosi di sclerosi multipla, sono soprattutto le donne ad essere colpite, con un rapporto di due a uno rispetto agli uomini.

Nonostante i molti passi avanti fatti dalla ricerca, la causa della sclerosi multipla è tuttora sconosciuta e non è ancora stata trovata una cura risolutiva. La Gardensia dell'Aism è proprio una delle iniziative create per dare linfa alla ricerca. La Sezione Provinciale di Potenza molto attiva sul territorio, ha saputo ben organizzare le giornate distribuite in moltissimi comuni della provincia. La Sezione Provinciale di Potenza è presente sul territorio potentino sin dal 1997, ed è diventata un vero e proprio punto di riferimento per i malati e per le famiglie. L’Aism di Potenza eroga i servizi di assistenza domiciliare, di supporto all'autonomia della persona, di trasporto con mezzi attrezzati, disbrighi burocratici e come già affermato organizzazione di eventi dedicati alla sensibilizzazione.

Il fine settimana appena trascorso ha come sempre visto una grandissima affluenza ai gazebo realizzati grazie all’ausilio delle associazioni che coadiuvano l’Asim come per esempio la rete delle Pro Loco lucane.

Il presidente della Pro Loco di Acerenza, Luciano D’Andria ha infatti commentato l’evento con questa dichiarazione: «Per noi è sempre motivo di gioia sapere di investire il nostro tempo per aiutare l’Aism in questa battaglia. Sono centinaia le persone che in Basilicata hanno contemporaneamente donato il proprio tempo per questa causa. È bello ringraziare i volontari ma anche coloro che donano la propria quota per la ricerca. Grazie all’Aism sezione di Potenza per darci questa opportunità che ci rende fieri del nostro essere volontari per il territorio».