Diabolik in "vacanza" a Rimini fa sognare il Festival Internazionale del cinema di animazione e fumetto

Si è chiusa la 38° edizione di Cartoon Club 2022 Festival Internazionale del cinema di animazione e fumetto tenutasi a Rimini dal 11 al 17 luglio. Un grande successo con numeri record, quasi 170 mila visitatori ed eventi sold out, per questa edizione totalmente rinnovata, che si è svolta in tante location tra il centro di Rimini, la zona mare e - novità di quest’anno - l’Arena Francesca da Rimini. Una settimana a ritmo o serrato che ha visto 287 corti d’animazione proiettati provenienti da 60 paesi; 500 bambini partecipanti ai workshop. Il tutto arricchito dai premi che sono stati conferiti: dal Premio alla Carriera a Michel Ocelot; il Premio Fossati a Mauro Giordani e Bruno Caporlingua Per Blueberry il Premio a Fede e Strisce a Marco Sonseri e Riccardo Pagani per Don Puglisi. E ancora i Premi: Cartoon Club 2021, Signor Rossi, Superability, Cartoon Club per l’Ambiente, Cartoon Kids, Cartoon Junior. Tra gli eventi più significativi il concerto disegnato dedicato a Diabolik alla Corte degli Agostiniani e a quello di Giorgio Vanni (il re delle sigle dei cartoni animati) insieme alla Iena Andrea Agresti.

Sabrina Zanetti, direttrice artistica di Cartoon Club: “La grande partecipazione del pubblico ci premia per il rinnovamento che abbiamo portato al festival quest’anno: dalle nuove location, alla nuova fiera dei games, Joy Rimini che ha attirato una nuova platea. Questa partecipazione così ampia nasce sicuramente dal fatto che il pubblico aspettava il ritorno del festival nella sua versione più completa dopo l’edizione ridotta dell’anno scorso. La qualità della programmazione ha superato le nostre più rosee aspettative e il pubblico ha apprezzato. Tantissimi gli ospiti sia dall’Italia sia dall’estero”.

Paolo Guiducci, direttore organizzativo di Cartoon Club: “Le mostre e gli incontri con gli autori curati da Davide Barzi e Alberto Brambilla sono stati molto partecipati, e hanno incassato tanti applausi e apprezzamenti sia dagli appassionati sia dai curiosi, così come gli spettacoli originali dell’edizione 2022: dall’apertura con Rocco Tanica e Sergio Algozzino al concerto-spettacolo dedicato a Diabolik curato da Davide Barzi con Classic Swing Orchestra”.

“Sono stati quattro giorni di bagno di folla. Quattro giornate ricche di persone, eventi e spettacoli. Gli stand e la self degli espositori area sono stati assediati dal pubblico - ha raccontato Alberto Brambilla curatore di Riminicomix e dello Spazio Wow Fumetto di Milano.

Da non dimenticare l'incontro Le donne che hanno fatto grande Diabolik, con Patricia Martinelli, Giulia Francesca Massaglia e Stefania Caretta. Modera Davide Barzi. Si è parlato delle sue creatrice , Angela e Luciana Giussani e la sua complice Eva Kant, donne straordinarie che hanno conquistato il fumetto italiano. Patricia Martinelli, è sceneggiatrice ed ex direttrice editoriale di Diabolik, mentre Giulia Massaglia e Stefania Caretta,in arte le Diabolike, sono le uniche donne ad aver disegnato il Re del Terrore dal 1963 a oggi. Con loro, Davide Barzi, autore del libro Le regine del terrore, dedicato alle sorelle Giussani.