Tra manga e food, a Bari sbarcano i "Pirati in terrazza"

In una suggestiva terrazza affacciata sul mare tutti i pirati potranno gustare deliziosi piatti tratti da One Piece, il famoso manga, ma anche ascoltare i racconti di Ojisan sull'importanza del cibo nell’opera di Eichiro Oda, cantare assieme mentre sorseggiano il sakè di Binks e fare festa come una vera ciurma di veri pirati.

Il 7 agosto 2022 arriva a Bari Pirati in Terrazza, evento ideato e realizzato da Momiji – Centro di Lingua e Cultura Giapponese e dal suo direttore gastronomico, Ojisan, esperto di cucina degli anime e dei manga e divulgatore del concetto di Manga e Anime Food. L'intento è quello di offrire uno spettacolo gastronomico legato ai manga. In una suggestiva terrazza affacciata sul mare tutti i pirati potranno gustare deliziosi piatti tratti da One Piece, il famoso manga, ma anche ascoltare i racconti di Ojisan sull'importanza del cibo nell’opera di Eichiro Oda, cantare assieme mentre sorseggiano il sakè di Binks e fare festa come una vera ciurma di veri pirati. Ogni mugiwara, non può mancare a questo appuntamento in cui il cibo dei manga e degli anime si accompagna a un evento unico nel suo genere e realizzato unicamente da Ojisan in tutto l’occidente.

La storia del manga, disegnato da Eiichirō Oda racconta le avventure di Monkey D. Rufy, un ragazzo il cui corpo ha assunto le proprietà della gomma dopo aver inavvertitamente ingerito un frutto del diavolo. Raccogliendo attorno a sé una ciurma, Rufy esplora la Rotta Maggiore in cerca del leggendario tesoro One Piece e insegue il sogno di diventare il nuovo Re dei pirati. One Piece ha goduto di uno straordinario successo raggiungendo record di vendite e di tiratura iniziale in Giappone. Con oltre 500 milioni di copie in circolazione al 2022 è il manga ad avere venduto di più al mondo. Di recente è stata pubblicata la notizia che il sito ufficiale che celebra il 25° anniversario del manga One Piece di Eiichirō Oda ha pubblicato un video commemorativo dedicato al primo quarto di secolo della saga piratesca Intitolato “3.463 avventure”, il filmato ripercorre i 25 anni della serie mostrando le tavole delle scene più celebri accompagnate dai 3.463 pennini che il suo autore ha utilizzato per i disegni del manga.

Per saperne di più, https://cibichibi.it/pirati- in-terrazza-evento-a-tema-one- piece-in-riva-al-mare/