La Polizia acciuffa il 39enne rapinatore di farmacia e tabaccheria

I fatti risalgono al mese di settembre, quando l'uomo, già gravato da precedenti di polizia, si sarebbe introdotto, travisato e armato di taglierino, nella farmacia e dopo aver minacciato il personale, avrebbe portato via 900 euro. Appena due giorni dopo, si sarebbe introdotto all'interno della tabaccheria, minacciando i dipendenti con un taglierino, al fine di sottrarre l'incasso ma non sarebbe riuscito a concludere l'azione poiché messo in fuga dai presenti.