"Colpaccio" della GdF: sequestrati a San Severo 26 chili di droga dal valore di 5milioni, con l'effigie di "Al Capone"

Ci sono anche le foto del boss statunitense Al Capone alcuni dei sui 24 panetti di cocaina purissima, del peso complessivo di 26 chili, sequestrati dai militari della Guardia di finanza a San Severo. La droga era nascosta nell'auto (con targa svedese) di due cittadini albanesi di 35 anni, arrestati con l'accusa di traffico e detenzione illecita di sostanza stupefacente. Si tratta del piu' importate sequestro di cocaina eseguito in Capitanata negli ultimi 20 anni. Chi indaga sostiene che un volta immesso sul mercato illecito lo stupefacente avrebbe fruttato 5 milioni di euro. I due indagati si sono limitati a dire che di li' a breve si sarebbero dovuti imbarcare per la Grecia. I finanziari stanno proseguendo le indagini per cercare di risalire sia al mercato di approvvigionamento della cocaina, sia per tentare di cristallizzare la posizione dei due indagati, ovvero se rivestano il solo ruolo di corrieri della droga o facciano parte di batterie criminali locali.