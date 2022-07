La GdF di Foggia arresta due imprenditori di Cerignola che "ubriacavano" i liquori

Nei confronti degli imprenditori il gip ha emesso anche una misura interdittiva di esercitare qualsiasi attivita' imprenditoriale per la durata di un anno. Sequestrata anche la sede operativa della ditta di Cerignola e 955 bottiglie alcoliche con marchi contraffatti di note case produttrici, sigillate con altrettanti contrassegni di Stato falsi. Le contraffazioni scoperte hanno riguardato famose etichette, tra cui i marchi Moet & Chandon e Rum Don Papa , ma anche preparati alcolici per cocktail e bevande alcoliche di largo consumo, non autorizzati e in totale evasione di imposta