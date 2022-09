IL VIDEO. Casellati vota a Potenza: «Il voto è un diritto-dovere importante»

"Votare e' importante perche' il voto e' un diritto-dovere che ciascun cittadino ha per contribuire alla costruzione del progetto per un Paese". Cosi' ai giornalisti, a Potenza, la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, candidata in Basilicata all'uninominale al Senato, in una scuola materna del centro storico della citta', dove ha votato. "Ho esercitato qui questo diritto dovere perche' qui ho fatto la campagna elettorale. E' la regione dove, eletta, io voglio restare per contribuire a farla uscire da un isolamento che ha subito", ha concluso.