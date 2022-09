Amendola scimmiotta Speranza: "Latronico, sfidiamoci in tv e scelga quando e dove"

Il sottosegretario Amendola sulla scia del ministro della Salute. I due, dal collegio territorialmente interscambiabile per le prossime elezioni, il primo napoletano candidato in Basilicata, il secondo lucano ma candidato a Napoli sono accomunati dal metodo. Speranza recentemente ha sfidato Meloni per un confronto su temi sanitari. Amendola, invece, vira su Latronico (FdI), assessore regionale della Basilicata all'ambiente ed energia e sceglie il tema del bonus gas per le imprese. Cantava Pino Daniele: "Nella vita voglio vivere almeno un giorno da leone"