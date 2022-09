Arriva uno sprazzo di luce nella Boscaglia del Foggia, ma non basta il Francavilla per scacciare la paura

Si comincia con ritmi sicuramente alti ma il gioco, da una parte e dall'altra, è più frutto delle giocate dei singoli e non della squadra. Il Francavilla si butta in avanti disperatamente lasciando spazi ad eventuali ripartenze rossonere come quando Ognunseye e Schenetti giungono dinanzi al portiere avversario ma il n. 7 del Foggia si fa ribattere la conclusione a rete.