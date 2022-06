Ecco il "Fuorigioco" di Beppe Signori: il docu-film in cui si racconta, parlando anche dei momenti magici col Foggia

Presentato al Biografilm Festival, 'Fuorigioco - Una storia di vita e di sport' è il docufilm che racconta la storia del grande campione Beppe Signori, in onda in prima visione tv domani alle ore 21.15 su Sky Documentaries e disponibile anche on demand e in streaming su Now. Signori ha firmato 188 goal in serie A piu' quelli realizzati nel Foggia di mister Zeman che permisero al Foggia di salire nella massima serie