La difesa rossonera dorme e con l'Entella per il Foggia finisce il sogno playoff

È fatale una dormita generale della difesa rossonera che consente all'Entella di ripassare in vantaggio. Probabilmente nel finale c'era un presunto fallo in area su Curcio. Il forcing finale del Foggia non consente ai rossoneri di ritornare in vantaggio anche grazie a qualche intervento strepitoso del portiere di casa. Al Foggia ora tocca riprogrammare la nuova stagione.