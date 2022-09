Renzi a Bari fa sputare sangue a Emiliano: «Sei un manganellatore dei tuoi avversari». Il Pd? «Una fotocopia brutta del M5S»

«A Emiliano dico: quando sul palco dici che gli avversari sputeranno sangue, che la Puglia sarà come Stalingrado crei un clima di odio e fai perdere la fiducia nella politica. Sei un manganellatore dei tuoi avversari. Abbi rispetto delle regole di civiltà di questo Paese», afferma Renzi nella sua tappa pugliese. Ne ha anche per il PD. «Temoche il Partito democratico sia molto in crisi perche' specie con la gestione Emiliano e' una fotocopia brutta del M5s. Il Pd ormai e' come il generico del farmaco 5stelle», ha detto Renzi