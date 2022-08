Emiliano piazza i suoi uomini anche a Calenda, nel campo dell'odiato Renzi

Il direttore generale dell'Agenzia regionale per il lavoro della Puglia, il suo protetto Massimo Cassano, che le casacche politiche le ha vestite tutte, da Forza Italia a Angelino Alfano, è ora candidato con Calenda, alleato del nemico numero uno di Emiliano, cioè Renzi. A Taranto invece dietro Carfagna sarà candidato Massimiliano Stellato, il capogruppo in consiglio regionale del partito di Cassano. Da Bari Nicola Giovannetti twitta: “Massimo Cassano rappresenta tutto ciò che Calenda intende combattere: trasformismi, cambi di partito ad ogni elezione, incoerenza, una politica assistenzialista e una gestione sbagliata dei navigator. Rappresenta la morte del terzo polo in Puglia. Qualcuno glielo dica!”