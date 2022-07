Posti di lavoro in cambio di regali, agli arresti domiciliari a Lecce anche l'ex assessore al Welfare della Regione Puglia Salvatore Ruggeri

Ruggeri era già stato coinvolto nel 2019 in una vicenda giudiziaria per cui si sospettava avesse fatto da tramite tra i Cera e Emiliano, che ai due politici di San Marco in Lamis aveva chiesto il sostegno elettorale per il sindaco di San Severo, Francesco Miglio. Ruggeri è stato componente dell'esecutivo regionale nel periodo compreso fra il 2017 e il 2020. Nei confronti degli indagati, sulla base delle indagini condotte dalla finanza, sono contestate le ipotesi di reato di corruzione, traffico di influenze illecite e falso ideologico.