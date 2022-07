Gli anestesisti si ribellano alla decisione dell'assessore alla sanità della Puglia di precettare tutti i medici per coprire i turni nei Pronto soccorso

"Nell'attuale gia' gravissima situazione di carenza di organici che determina, ancora di piu' nel periodo estivo, un surplus di carichi di lavoro per i medici", disporre che i medici di tutti i reparti debbano farsi carico anche dei turni in Pronto soccorso "costituisce in tantissime realta' un pesantissimo aggravio dell'impegno individuale in termini di surplus di orario di lavoro con la quasi certezza di andare ben oltre la normativa vigente in merito all'orario di lavoro, e di determinare un mancato rispetto dei previsti e obbligatori riposi".