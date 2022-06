Un'altra donna uccisa nella notte dal marito a Novoli, in provincia di Lecce: da gennaio sono 48 i femminicidi

Il marito, Matteo Verdesca, è scappato ed è ricercato dalle forze dell'ordine. Ieri sera Donatella, suo marito e i loro figli sono stati visti insieme in piazza per la festa di San Luigi. Secondo prime testimonianze, i vicini di casa li avrebbero sentiti litigare. La vittima lavorava come commessa nel centro commerciale Ipercoop di Surbo, sempre in provincia di Lecce. Secondo i dati del Viminale, dal 1 gennaio al 5 giugno, sono stati registrati 115 omicidi, con 47 vittime donne, di cui 40 uccise in ambito familiare/affettivo; di queste, 23 hanno trovato la morte per mano del partner/ex partner