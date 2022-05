Puglia da sogno nell'estate degli italiani: si conferma la meta preferita con +470% di prenotazioni di lettini e ombrelloni

La destinazione preferita per le vacanze lunghe è il Friuli-Venezia Giulia, che detiene il record nazionale con prenotazioni che in media raggiungono i 30 giorni. Seguono Emilia-Romagna (10 giorni), Marche e Puglia (9 giorni), mentre la durata del relax sotto l'ombrellone si abbrevia in Campania e in Liguria, dove i lettini vengono prenotati in media rispettivamente per 1 e 4 giorni. A confermarlo è Spiagge.it, il portale di riferimento in Italia per la prenotazione di ombrelloni e la gestione degli stabilimenti balneari, che nei primi quattro mesi del 2022 ha registrato, rispetto allo stesso periodo del 2021, una crescita del 470% in termini di prenotazioni