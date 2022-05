Alla Puglia 81miloni del Pnrr per i servizi sociali

I fondi saranno investiti per favorire l'attivita' di inclusione sociale per soggetti fragili e vulnerabili, come famiglie e bambini, anziani non autosufficienti, disabili e persone senza dimora. Le risorse sono stanziate anche per il sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti; percorsi di autonomia per persone con disabilita'; Housing temporaneo e Stazioni di posta (Centri servizi).