Dal Molise alla provincia di Foggia, Carfagna in campagna elettorale da ministro senza vergogna

Ieri in Molise ha sventolato gli interventi messi in campo col CIS (che è stata un'invenzione di Conte) "per 220milioni di euro". Per la Capitanata, invece, fa sapere che il Cis finanzia progetti per 280milioni. Per capitalizzare elettoralmente questi investimenti "ho riunito - dice candidamente la Carfagna - il Cis Molise e il Cis Capitanata"; quindi coinvolge come Ministro della Repubblica Italiana istituzioni pubbliche territoriali che dovrebbe lasciare fuori dalla propaganda politica, se avesse un minimo di rispetto. Questa è la ragione per la quale i ministri candidati alle elezioni dovrebbero avvertire il dovere morale di dimettersi.