Dalla Regione Puglia 30mila euro di premio al capo di Gabinetto di Emiliano, che è in campagna elettorale

"L'indennita' di risultato" riconosciuto al capo Gabinetto della Regione Puglia, Claudio Stefanazzi "relativa all'attivita' lavorativa dell'anno scorso, e' stabilita nel contratto di lavoro in un importo identico a quello spettante ai Capi di dipartimento, secondo le stesse previsioni contrattuali stabilite per la dirigenza regionale", giustifica una nota dell'ufficio di presidenza di Emiliano. Tutto regolare, quindi, ma l'imbarazzo per l'inopportunità rimane.