Elezioni, Emiliano: «Non mi candido, non vado via dalla Puglia» (la verità è che a Roma nessuno lo vuole)

"Voi cosa mi consigliate? Io rimarrei in Puglia per le vacanze, per qualunque ragione, per lavorare. Chi mai se ne vorrebbe andare da questa terra", ha dichiarato Emiliano; che qualche giorno fa si era fatto fermare, con una sceneggiata senza eguali, anche dal suo gruppo politico "Con" che gli chiedeva di non candidarsi. Una farsa per nascondere il suo non gradimento tra i papabili candidati.