Peggiora il giudizio dei cittadini nei confronti dei presidenti delle Regioni, calo di gradimento anche per Emiliano in Puglia: Bardi e Toma non pervenuti

In calo di gradimento Acquaroli (Marche), Tesei (Umbria) ed Emiliano (Puglia). Dal sondaggio Swg emerge che il calo e' dovuto al fatto che, nei due anni segnati dalla pandemia, le opinioni dei cittadini su quasi tutti i rappresentanti delle istituzioni erano migliorate sensibilmente in quanto concentrate sugli aspetti legati all'emergenza. In questo periodo la questione Covid e' diventata meno rilevante e quindi le valutazioni tornano a basarsi su una molteplicita' di fattori.