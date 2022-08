Da "Carolina e Gina" il gelato della Perdonanza per Papa Francesco che arriva a L'Aquila

Un gusto di gelato speciale per celebrare l'arrivo di Papa Francesco, atteso domani all'Aquila per l'apertura della Porta Santa di Collemaggio. Questa e' l'iniziativa dei due imprenditori Michele Morelli e Giammarco Bottino che dal 2019 hanno aperto in piazza Duomo la latteria "Da Carolina e Gina" con un innovativo progetto patrocinato dall'Associazione regionale allevatori che garantisce una filiera cortissima del latte.