Condannato a 4 anni il commercialista Massimo Curci, ex vicepresidente del Foggia Calcio

E' accusato dell'autoriciclaggio di circa due milioni di euro del Foggia Calcio (destinati a fronteggiare spese societarie e a pagare stipendi nel 2015-2016), per violazione delle norme tributarie in relazione a compensazioni di credito fittizio per un ammontare di 31 milioni di euro di imposte, e per evasione fiscale perché nel 2015 avrebbe dichiarato meno di quanto guadagnato. Curci fu arrestato nel dicembre 2017 dalla Dda di Milano