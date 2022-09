Boscaglia va via da Foggia, "salutato" con sinistri petardi

Un grosso petardo e' stato lanciato, da ignoti, ieri sera in un cortile privato a poca distanza dall'abitazione dell'ex allenatore. La deflagrazione ha danneggiato una finestra: fortunatamente non ci sono stati feriti. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri che stanno verificando la presenza di telecamere nella zona. La rescissione del contratto con Boscaglia e' maturata soprattutto dopo la pesante sconfitta in casa del Foggia contro il Pescara che ha provocato una forte contestazione della tifoseria rossonera