Gatta lascia la Provincia di Foggia, ha già tra i denti il “sorcio” della candidatura alle elezioni politiche

È ovvio che l’orizzonte a cui guarda Nicola Gatta è quello del centrodestra, essendo un uomo di centrodestra e rappresentando a livello nazionale una potente organizzazione agricola, Confagricoltura, vicina al centrodestra. Ma può anche darsi che il perimetro in cui inscrivere la sua candidatura sia quello della galassia centrista abitata dalla Gelmini o dalla Carfagna, per citare solo le ex esponenti del suo partito. Per la sua lunga e comprovata esperienza di successo da amministratore della Provincia di Foggia e del Comune di Candela, Gatta, anche per la sua indole moderata, può rappresentare per il centrodestra un’ottima risorsa da investire sul campo della raccolta dei consensi; altrimenti, la dote di capacità e competenza con cui Gatta si accompagna non avrebbe alcuna difficoltà a riscontare l’interesse di altri pretendenti. In ogni caso, Nicola Gatta sarebbe un ottimo rappresentate in Parlamento dei cittadini di Capitanata.