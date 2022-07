Pnrr, Foggia Cenerentola d'Italia: 102 euro per abitante rispetto ai 2.302 di Brescia

''Lo studio afferma che se a Brescia sono destinate risorse per 2.302 euro per abitante, a Foggia ne vanno solo 102. E evidente che attiene ad alcune specificità così come alla capacità progettuale degli enti, con l'amministrazione daunia commissariata per infiltrazioni mafiose. Ma non va meglio per altri grandi comuni come Lecce con 366 euro o Barletta con poco oltre 400''.