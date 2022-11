Luci di Natale tutto l’anno, 3 pratiche idee su come utilizzarle

Le festività natalizie sono il periodo più atteso durante tutto l’anno, per la magica atmosfera che avvolge le nostre vite, smorza la grigia routine e riesce a catapultare ognuno di noi in un mondo fatto di fiabe, sogni, profumi e sapori di casa e fantastiche decorazioni.

È il momento dell’anno, infatti, in cui si rispolverano gli addobbi, tirati fuori dalla cantina o dalla soffitta per arricchire la casa, decorarla a festa e conferire più calore agli ambienti.

Tessuti quadrettati, fantasie a tema natalizio, alberi di Natale, presepi e più di tutto loro, le luci di Natale, senza delle quali nulla riuscirebbe ad assumere quell’aura fiabesca che si può assaporare solo in questo periodo così speciale.

Non è un caso che sempre più famiglie stiano cercando di prolungarlo più a lungo possibile, addobbando in largo anticipo la casa e rimuovendo le decorazioni il più tardi possibile.

In alcuni casi, almeno una parte di queste, vengono mantenute per tutto l’anno, proprio per non perdere quell’incredibile magia natalizia.

Tra gli elementi caratterizzanti che più incarnano l’atmosfera natalizia e che si possono mantenere durante tutto l’anno, riciclandoli sotto altra forma, ci sono indubbiamente le luci di Natale.

Sono, di fatto, quel particolare complemento d’arredo che più di altri riscalda gli ambienti, sa creare atmosfere morbide e avvolgenti e si presta a maggiori funzioni, utili ad esaltare specifici angoli di casa.

Scopriamo insieme, allora, in quanti altri modi si possono utilizzare le luci natalizie per mantenerle accese anche durante gli altri mesi dell’anno.

Stanza dei bambini

Che siano catene luminose formate da piccole lucine o da grandi lampadine a forma di palla, che tanto entusiasmano i bambini, uno dei modi più graditi dai più piccoli per riciclare le luci di Natale è poterle ammirare nella propria stanza.

Una volta smontate dall’albero, si possono, ad esempio, avvolgere sulla capannuccia di un letto montessoriano o farle scivolare sui bordi di una tenda indiana o anche incorniciare il profilo di un armadio o, infine, appendere al muro formando graziose figure stilizzate.

I più piccoli apprezzeranno sicuramente.

Parete foto e luci

Già di diversi anni è stata sdoganata l’idea di appendere le foto di famiglia o di viaggio, formato polaroid, su una parete dedicata, tirandole fuori dalle più romantiche ma superate cornici d’argento.

In questo modo si può attrezzare e arricchire una parete libera della propria abitazione creando un simpatico gioco tra catene luminose fatte di piccole lucine intervallate da scatti di famiglia appesi con le mollette, quasi come fossero i fili di un laboratorio fotografico su cui vengono stesi i negativi delle immagini.

Certamente un modo utile e di grande impatto per riciclare le luci di Natale.

Dare vita a vasi e barattoli

Quante volte vi sarete chiesti come poter utilizzare vecchi barattoli di vetro, una volta svuotati dal contenuto o quei vecchi vasi di famiglia, trasparenti, che vengono usati solo in occasione delle ricorrenze per riempirli con i fiori ricevuti in regalo?

La soluzione è a portata di mano. Se le luci di Natale, infatti, sono costituite da catene luminose non troppo lunghe, con lampadine molto piccole, quasi da sembrare delle lucciole, e magari anche alimentate a batteria, si possono inserire in maniera casuale nei vasi e creare angoli luminosi che arricchiscono tavoli, tavolini, comodini e mensole, con un gioco di altezze.

Anche in questo caso il risultato è molto gradevole.

Arricchire tende e librerie

Ormai è chiaro che la funzione principale delle luci natalizie sfruttate tutto l’anno sia quella di arricchire angoli di casa normalmente considerati anonimi e freddi.

Tra questi possono rientrare anche tendaggi e librerie.

Se le stoffe scelte per le tende non prevedono particolari fantasie o tagli originali e se la libreria non è altro che uno scaffale impolverato che raccoglie manuali, riviste, dischi e libri di ogni sorta, si può ridare loro una nuova vita posizionando catene luminose tra gli oggetti o i libri dei diversi ripiani, lungo il profilo della libreria o giù a cascata lungo le tende.

Anche in questo modo l’atmosfera giusta è assicurata.