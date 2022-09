La Fiera del libro di Cerignola e il seme della resistenza culturale

Oggi ultimo giorno della XIII edizione della “Fiera del libro - Città di Cerignola” che quest’anno si è svolta dal 23 al 25 settembre 2022 presso il “Roma – Teatro, Cinema E...”, nel pieno centro della città di cui porta il nome. La tre giorni letteraria, ormai da oltre un decennio appuntamento atteso nell’agenda culturale cerignolana e non solo, è ideata e organizzata da OltreBabele, un’associazione di promozione sociale nata nel 2011 con il sogno e l’ambizione di colmare un vuoto: l’assenza, nella città di Cerignola, di spazi culturali e di librerie, semi indispensabili da coltivare per far germogliare una città civile, moderna, libera. Una sfida che, a distanza di dodici anni, appare in parte vinta con la nascita di ben tre librerie; esito di un’operazione culturale che OltreBabele ha contribuito a generare.

Anche quest’anno la Fiera del Libro ha lanciato un messaggio forte e chiaro: in un tempo in cui spirano venti di odio e di intolleranza, la cultura si rende una necessaria forma di resistenza. Ciascuno può contribuire a costruire e a diffondere la cultura della pace, insieme alla speranza che il confronto e la partecipazione, nonostante le contingenze del particolare momento storico, possano far ripartire Paesi e comunità. Per il quinto anno consecutivo, l’“I.T.E.T. Dante Alighieri” di Cerignola, si conferma co-organizzatore della manifestazione culturale. A sostenere il progetto, l’Assessorato all’Istruzione e al Diritto allo Studio della Regione Puglia, l’Assessorato alla Cultura del Comune di Cerignola, nell’ambito del programma “Cerisummer”; la Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano e la Fondazione Monti Uniti di Foggia. Tra le collaborazioni di questa edizione: Caritas Diocesana; Club per l’UNESCO di Cerignola; Fondazione Tatarella; GAL Tavoliere; Associazione Il Titolo; Libera – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie; libreria Ubik di Foggia; Servizio Civile Universale del Comune di Cerignola.

Una tre giorni di incontri con autori, spettacoli, mostre, momenti musicali, in cui particolare attenzione è rivolta alle scuole di ogni ordine e grado. Un’offerta culturale ricca e trasversale che l’associazione garantisce alla città, tra numerosi sforzi, in una formula rigorosamente gratuita, frutto del duro lavoro e del puro spirito di servizio di un piccolo esercito di volontari. Dopo due anni di restrizioni, torna inoltre la capienza massima.

Non sono mancati i tanto amati stand di librerie e case editrici, locali e nazionali, ma anche l’angolo dell’usato che da sempre riscuote un grande successo di lettori. Spazio anche all’arte, con la mostra personale di uno degli artisti locali più apprezzati: Lorenzo Tomacelli. Legalità, diritti civili, musica, poesia, arte, storia locale: sono solo alcuni degli ingredienti che, nel segno del pluralismo, animeranno anche questa edizione della “Fiera del Libro - Città di Cerignola”. Un programma ricco di appuntamenti con alcune tra le più interessanti personalità della scena culturale nazionale: Vittorio Sgarbi, Simone Cristicchi, Nando Dalla Chiesa, Luca Telese, Simonetta Agnello Hornby e Sebastiano Ardita sono solo alcuni dei tanti ospiti che animeranno la kermesse. La sfida è quella di raccogliere voci, visioni e spunti di riflessione che permettano di leggere e interpretare i fenomeni e i cambiamenti del territorio e del Sistema Paese. Tra gli ospiti di questa edizione, da segnalare lo scrittore foggiano Alessandro Galano che presenterà il suo libro L’uomo che vendette il mondo, Scatole Parlanti, 2021.