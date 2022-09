Apple Watch 7 e Vodafone OneNumber: la praticità di avere uno smartwatch con lo stesso numero dello smartphone

È innegabile come negli ultimi anni gli smartwatch, con supporto alla rete, siano tra i gadget tecnologici maggiormente desiderati.Questo grazie alla loro indipendenza dallo smartphone, visto che possono essere utilizzati in modo autonomo, mantenendo sempre delle ottime prestazioni: sono infatti in grado di gestire chiamate, messaggerie istantanee come Whatsapp, e tutti quei servizi che sono in grado di funzionare grazie all’utilizzo della rete Internet.

L’unico inconveniente, se così possiamo definirlo, è che molto spesso è necessario acquistare una SIM appositamente dedicata, e quindi diversa da quella dello smartphone. Tuttavia, Vodafone è da tempo che propone una soluzione ad hoc: parliamo di Vodafone OneNumber. Si tratta di un servizio che consente di condividere non solo lo stesso numero, ma anche la stessa offerta tra un Apple Watch e un iPhone. Un numero e le tariffe Vodafone Infinito per due dispositivi.

Gli Apple Watch 7 da abbinare a Vodafone OneNumber

All’interno dello store di Vodafone è possibile scegliere tra due modelli diversi di Apple Watch Serie 7, che si differenziano per le dimensioni diverse del quadrante, ma ambedue con funzionalità e con un’autonomia nettamente migliorate rispetto ai modelli precedenti. Nello specifico parliamo di:

• Apple Watch Serie 7 GPS + Cellular 41 mm;

• Apple Watch Serie 7 GPS + Cellular 45 mm.

Con l’acquisto di uno dei due modelli illustrati l’operatore telefonico da, ai suoi utenti, la possibilità di un pagamento rateale, previa il pagamento di un anticipo, per poi procedere con 24 rate mensili che verranno addebitate o sul proprio conte corrente o sulla propria carta. Nello specifico, Vodafone propone il servizio di Smart Pay, che permette di avere i modelli di Apple Watch Serie pagando un anticipo di 89,99 o di 99,99, in base al modello di Apple Watch scelto, se da 41 o 45 mm, per poi pagare successivamente 24 rate mensili da 16,99 euro.

L’acquirente avrà poi la possibilità di attivare Vodafone OneNumber al costo di 3 euro al mese, avendo la possibilità di associare il proprio iPhone all’Apple Watch, in modo da poter effettuare le chiamate, leggere le notifiche oppure navigare direttamente sul proprio smartwatch, il tutto senza avere necessariamente il proprio dispositivo cellulare con sé.

Ma non è tutto qui: associando i due dispositivi, infatti, Vodafone dà anche la possibilità di poter usufruire di tre mese gratuiti di Apple Fitness+, che consente di accedere a programmi di allenamento personalizzati e a statistiche dettagliate sulle proprie condizioni fisiche e sulle prestazioni. Scaduti i 3 mesi gratuiti, il servizio si rinnoverà in modo automatico ad un costo di 9,99 euro al mese.

Piani tariffari

Sono due i piani proposti dall’operatore telefonico con l’acquisto dello smartwatch:

• Infinito, che prevede SMS e Giga illimitati con banda limitata a 10 Mbps, e il pagamento di 24 rate mensili da 41,98 euro, per poi passare al pagamento del solo piano tariffario a 24,99 euro al mese;

• Infinito Black Edition, anche in questo caso SMS e Giga sono illimitati, ma con una banda illimitata su 5G Vodafone. Il costo mensile è di 56,98 euro per i primi 24 mesi, per poi passare a 39,99 euro al mese.

Sia che si scelga l’uno o l’altro piano telefonico, si avrà anche la possibilità di partecipare al Vodafone Club+, il programma fedeltà che offre ai membri la possibilità di accedere a sconti, coupon e offerte apposite che si rinnovano mensilmente.