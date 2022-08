Come fare per ottenere un indirizzo email professionale

Per chi lavora sul web è importante avere una certa credibilità, la quale necessita di alcune accortezze che possano fare da biglietto da visita per i clienti o per gli utenti con cui abbiamo dei rapporti. Ecco perché è importante avere, ad esempio, un’email aziendale. Vediamo come saremo in grado di presentarci in modo professionale e di fatto aumentare la nostra credibilità inviando una email aziendale.

Come fare per acquistare una email personalizzata

Ci sono siti che oggi offrono soluzioni adeguate al fine di completare, gestire e far crescere il nostro business online. Vediamo quindi come effettuare la gestione del nostro sito web, tenendo presenti alcuni aspetti come le relazioni con i clienti e la nostra idea di marketing, che devono avere una linea di continuità visibile da occhio esterno. Ottenere tutte le funzionalità di cui abbiamo bisogno per avere successo sulla nostra piattaforma centralizzata è uno step obbligato per fare il tutto in modo corretto e professionale.

Perché è importante creare un indirizzo email professionale?

Le probabilità che invierai regolarmente un’email a potenziali clienti e clienti esistenti sono incredibilmente alte. Spesso è la prima fase del networking e della costruzione di una relazione online. Ciò rende l’indirizzo email una componente essenziale del vostro marchio, da proteggere e ottimizzare il più possibile.

Alcuni esempi di email non professionali

Come libero professionista o imprenditore, la credibilità è molto importante; la prima impressione spesso ha un grande valore. Ecco perché usare un indirizzo email come “supermario69@hotmail.com” non va a nostro vantaggio, ma bisogna essere più specifici. Prima di tutto, è difficile giudicare correttamente da chi provenga l’email, a colpo d’occhio. In secondo luogo, anche con un’e-mail più seria come “mariorossi@gmail.com”, i destinatari dell’email non dispongono di un modo semplice per confermare la nostra identità. Tutti possono creare un indirizzo Gmail od Outlook con un qualsiasi nome. Come può un potenziale cliente confermare che siamo chi diciamo di essere senza un indirizzo email che lo dimostri?

L’idea che bisogna dare quando si decide di fare web marketing

La riluttanza a investire in un indirizzo email professionale indica che non ci poniamo in modo adeguatamente serio e professionale in merito alla nostra attività. Questa rientra tra le regole non scritte del marketing, ovvero che se non iniziamo noi stessi a essere credibili, difficilmente potremo pensare di persuadere chi non ci conosce e non ha idea di cosa effettivamente siamo.

Perciò, se state utilizzando il nome dell’azienda per il nome di dominio e il vostro indirizzo email, dovreste combinarlo e abbinarlo al vostro nome, cognome o iniziali. Potete anche indicare la vostra posizione nell’azienda nell’indirizzo email in caso abbiate bisogno di trasmettere maggiore autorevolezza.

In generale, tutto ciò che include il vostro vero nome o le vostre iniziali è sufficiente; non serve complicare oltremodo le cose. Se avete già avuto esperienze lavorative presso una grande azienda, molto probabilmente avete già utilizzato un’email di tipo professionale. Se come nome di dominio registrato usate il vostro nome completo o il cognome, non serve ripetersi. Potete utilizzare una parola di riempimento come “contact” o “mail” oppure utilizzare la vostra posizione o le vostre iniziali per completare un indirizzo email di dominio del nome personale. La variabile più significativa nelle email aziendali è il nome di dominio scelto. Se volete essere presi sul serio come azienda da altre società, il minimo sindacale è registrare il nome di dominio giusto. L’approccio migliore è combinare il nome o il nome dell’azienda con la vostra posizione. È stato calcolato che il lavoratore medio trascorre il 28% della propria settimana lavorativa tra le email; ciò significa che l’utilizzo di un indirizzo email personalizzato è essenziale per la vostra attività e per il vostro marchio.