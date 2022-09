Manovra spericolata di Metauro per prendersi la Confcommercio di Foggia

Una nota di Confcommercio riferisce che il neoeletto presidente ha preso 542 voti rispetto ai 59 dell'avversario, Luigi Manzionna, il cui gruppo di sostenitori non ha però partecipato all'elezione denunciando brogli elettorali, come la «mancanza di schede» e la nomina per alzata di mano. Il neoeletto che aveva promesso chiarimenti con un comunicato stampa non ha, invece, spiegato nulla con la nota ufficiale diffusa da Confcommercio.